مستشار الأمن القومي البريطاني يعلن استقالته

أبلغ مستشار الأمن القومي البريطاني ووزير شؤون مجلس الوزراء مارك سيدويل رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الأحد أنه يعتزم الاستقالة.

وفي تبادل للرسائل مع جونسون، قال سيدويل: "قبل عامين، عندما مرض سلفي، طلب مني سلفك تولي منصب وزير شؤون مجلس الوزراء، وطلبت مني مواصلة دعمك خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفترة الانتخابات".

وتابع قائلا بحسب وكالة رويترز "كان من الصواب بشكل واضح أن أبقى من أجل المرحلة الصعبة لأزمة كورونا . تركيز الحكومة يتحول الآن إلى التعافي والتجديد محليا وعالميا".

وشكر جونسون سيدويل على "خدمته المتميزة".

وقال رئيس الوزراء إنه طلب من سيدويل أن يقود لجنة جديدة لمجموعة السبع بشأن الأمن الاقتصادي العالمي حيث تتولى المملكة المتحدة رئاسة المجموعة.

وأضاف مجلس الوزراء البريطاني أن ديفيد فورست، كبير مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي سيتولى موقع سيدويل كمستشار للأمن القومي.