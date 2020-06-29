المكسيك تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الاثنين، تسجيل 4050 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى وفاة 267 مصابا بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات 216852 والوفيات إلى 26648 حالة وفاة.

مكسيكو - سبوتنيك. وقال مدير علم الأوبئة بوزارة الصحة المكسيكية خوسيه لويس ألوميا خلال مؤتمر صحفي بثته الوزارة على تويتر: "منذ بدء الجائحة في بالمكسيك بتاريخ 28 فبراير بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 216852، من بينها 26648 حالة وفاة".

وأشار إلى أن السلطات تدرس 64143 حالة مشتبه فيها بالمرض.

ورجحت الحكومة المكسيكية "أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة"، مؤكدة بأن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.

يذكر أن المكسيك كانت تسجل منذ فترة أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة، بالإضافة إلى مئات الوفيات يوميا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لوباء فيروس كورونا في العالم.