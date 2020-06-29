تركيا ترد لأول مرة على "فقدان غواصتين" قبالة السواحل الليبية

كشفت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية حقيقة ما أثير عن فقدان الاتصال مع غواصتين تركيتين، وأنهما تائهتان قبالة السواحل الليبية في البحر المتوسط.

وأفادت "الأناضول"، بتقرير لها بعنوان "ابحث معنا عن غواصتين تائهتين لتركيا"، أن خبرا شائعا يجري تناقله منذ 8 يونيو/ حزيران عن انقطاع الاتصال بغواصة تركية، بعد تشويش من مصر وروسيا عليها، وأنه عندما أرسلت أنقرة غواصة ثانية للبحث عنها انقطع الاتصال معها أيضا لتصبح الغواصتان تائهتين".

وأضافت الوكالة أن "وسائل إعلام عربية مغرضة نشرت الخبر نقلا عن حساب يعرف نفسه بأنه مقاول عسكري خاص، من جزر الباهاما، كان قد كتب تغريدة عن فقدان الغواصتين".

وذكرت أن "وسائل إعلام عربية ممولة من دول على خلاف سياسي مع تركيا، حظيت بتفاعل كبير عند نشرها الخبر الشائع"، لافتة في الوقت نفسه إلى أن "حسابات سعودية، بعضها موثقة، وإماراتية ومصرية وليبية، معروفة بموقفها العدائي المسبق لتركيا وقيادتها وشعبها كانت بين أكثر المغردين الأكثر تداولا للخبر".

وقالت الوكالة إن الخبر "لم يستند إلى مصادر رسمية أو يقدم أدلة ملموسة على صحته"، مضيفة إنه من الناحية المنطقية "من الصعوبة أن تفقد تركيا غواصة أو غواصتين منذ قرابة ثلاثة أسابيع دون أن تعلن عن ذلك".

في حين نقلت "الأناضول" عن خبراء قولهم إنه من الناحية الفنية تبدو احتمالات التشويش على الغواصات وتعطيلها "ضعيفة جدا لوجودها على أعماق بعيدة تحت سطح الماء"، فيما ذكرت الوكالة أن تركيا تمتلك قدرات تقنية متقدمة في صناعاتها العسكرية.