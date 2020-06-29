الجيش الصيني يتلقى إشارة بشأن مكافحة فيروس كورونا

أعلنت شركة "كانسينو بيولوجيكس"، اليوم الاثنين، أن الجيش الصيني حصل على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح ضد فيروس كورونا طورته بالتنسيق مع وحدة أبحاث عسكرية بعدما أثبت فعاليته.

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن الشركة المصنعة "كانسينو" أن "اللجنة العسكرية المركزية الصينية صادقت على استخدام الجيش للقاح في 25 يونيو/ حزيران لمدة سنة".

وأضافت كانسينو "يقتصر استخدام (أيه.دي.5-إن.كوف) حاليا على الاستخدام العسكري ولا يمكن توسيع استخدامه دون الحصول على موافقة إدارة الدعم اللوجيستي"، في إشارة إلى الإدارة التابعة للجنة العسكرية المركزية التي وافقت على استخدام اللقاح.

وتابعت الشركة إن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أظهرتا أن اللقاح لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض التي يسببها فيروس كورونا والتي أودت بحياة نصف مليون شخص في أنحاء العالم، لكن لا يمكن ضمان نجاحة تجاريا.

ولم يحصل أي لقاح بعد على الموافقة للاستخدام التجاري للوقاية من المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد، حيث يوجد 12 لقاحا في العالم يتم اختبارها على البشر.