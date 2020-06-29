بالفيديو... زوجان يشهران أسلحة بوجه المتظاهرين لحماية منزلهما في ولاية أمريكية

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مقاطع فيديو عن حادثة تصدي زوجين للمتظاهرين في منطقة سانت لويس في ولاية ميسوري الأمريكية، حيادا عن منزلهما.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة قيام المتظاهرين بالدخول عنوة إلى باحة منزل خاص، الأمر الذي استدعى خروج أصحابه مسلحين لردع المتظاهرين.

وأظهر مقطع فيديو امرأة تحمل مسدسا وتقوم بتهديد المتظاهرين بإطلاق النار في حال اقترابهم من المنزل.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU — Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020

وفي مقطع آخر ظهر رجل يحمل بندقية آلية من نوع "أم -16" وهو يقوم بتهديد المتظاهرين بإطلاق النار في حال تقدمهم إلى باحة المنزل.