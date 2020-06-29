بالفيديو... زوجان يشهران أسلحة بوجه المتظاهرين لحماية منزلهما في ولاية أمريكية

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة قيام المتظاهرين بالدخول عنوة إلى باحة منزل خاص، الأمر الذي استدعى خروج أصحابه مسلحين لردع المتظاهرين.
Residents bring out guns against peaceful marchers in St Louis, Mo #respectis #expectus #stlouis #lydakrewson pic.twitter.com/blBOtWjMWS— Ryanzo Perez (@RyanzoPerez) June 29, 2020
وأظهر مقطع فيديو امرأة تحمل مسدسا وتقوم بتهديد المتظاهرين بإطلاق النار في حال اقترابهم من المنزل.
A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU— Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020
وفي مقطع آخر ظهر رجل يحمل بندقية آلية من نوع "أم -16" وهو يقوم بتهديد المتظاهرين بإطلاق النار في حال تقدمهم إلى باحة المنزل.
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