"نيسان" تنفي وجود مؤامرة لإقصاء رئيسها السابق كارلوس غصن

نفت شركة "نيسان موتور" اليابانية، اليوم الاثنين، ما يتردد في وسائل الإعلام عن مؤامرة داخل الشركة لإقصاء رئيس مجلس الإدارة السابق اللبناني كارلوس غصن.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات رئيس لجنة المراقبة المحاسبة في نيسان، موتو ناجاي، الذي قال: "أعلم أنه في الكتب ووسائل الإعلام يدور حديث عن مؤامرة لكن الحقائق لا تدعم هذا".

وأضاف ناجاي، قائلا: إن "التحقيقات الخاصة بغصن أجريت داخليا وخارجيا من خلال محامي الشركة".

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس التنفيذي ماكوتو أوشيدا الذي تولى مهام عمله في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه سيلتزم بتعهده الاستقالة من قيادة الشركة إذا لم ينجح في تطبيق خطة لإقالة صانع السيارات الياباني من عثرته، بعدما أعلنت الشركة الشهر الماضي عن أول خسارة سنوية لها في 11 عاما.

وبغية تقليص التكاليف والحجم بعد إنفاق بالغ لسنوات، سعيا للفوز بحصة سوقية أكبر، تعتزم نيسان خفض تشكيلة طرزها بما يقارب الخمس وتقليص الطاقة الإنتاجية، عن طريق إغلاق مصانع في إسبانيا وإندونيسيا وتسريح عاملين في دول مثل المكسيك.