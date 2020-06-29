بينهم مسؤولون عسكريون... إيران تعلن تحديد المتورطين في اغتيال قاسم سليماني

أعلن المدعي العام في طهران، اليوم الاثنين، تحديد هوية 36 شخصا متورطين في اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.

وقال المدعي العام، "تم تحديد ستة وثلاثين شخصا متورطين في اغتيال الحاج قاسم سليماني، بمن فيهم مسؤولون سياسيون وعسكريون من الولايات المتحدة وحكومات أخرى وقد تم إصدار مذکرة اعتقال وإعلان الشرطة الدولية الوضع الأحمر بحقهم وذلك بإیعاز من السلطة القضائية"، حسب وكالة "الطلبة" الإيرانية.

وأضاف "سيكون على رأس القائمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستتم متابعة ملاحقته حتى بعد انتهاء فترة ولايته"، متهما هؤلاء الأشخاص "بالقتل" وتنفيذ "عمل إرهابي".

يشار إلى أن قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.