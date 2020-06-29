القوات الجوية الإيرانية تكشف حقيقة سقوط مروحية قرب مدينة شيراز... فيديو

كشفت القوات الجوية الإيرانية، اليوم الاثنين، حقيقة الأنباء المتداولة عن سقوط مروحية قرب مدينة شيراز جنوبي البلاد.

ونفى قائد القوات الجوية الإيرانية، في تصريحات مع وكالة "تسنيم" هذه الأنباء، وقال: "لحسن الحظ، لم تتحطم أي من طائراتنا العمودية اليوم في شيراز".

فرمانده هوانیروز #ارتش: بالگردی در مسیر پروازی شیراز نداشتیم



خوشبختانه هیچ کدام از بالگردهای متعلق به ما امروز دچار سانحه نشده‌اند pic.twitter.com/bS0rdiaNP0 — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) June 29, 2020

​كما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن مصادر رسمية نفيها الأنباء المتداولة بخصوص سقوط المروحية، وقالت إن أعمدة الدخان ناجمة عن حريق وليس عن سقوط مروحية.

​وكانت وسائل إعلام إيرانية معارضة قالت إن "المروحية تحطمت في مدينة مرودشت عندما كانت في طريقها إلى مدينة شيراز"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وسائل إعلام إيرانية تفيد بتحطم طائرة هليكوبتر في مرودشت، في طريقها إلى شيراز جنوبي البلاد. ولم يعلق المسؤولون، حتى الآن، على سبب الحادث أو الخسائر المحتملة#إيران pic.twitter.com/u5kWUOna2o — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) June 29, 2020

فيما تداولت حسابات إخبارية ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر ما قالوا إنها "لحظات ما بعد سقوط المروحية".