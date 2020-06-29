مقتل عشرات المدنيين بعد سقوط صواريخ على سوق شعبي في أفغانستان

أعلن مسؤولون في الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" الإرهابية، اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 23 مدنيا قتلوا في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان وأصيب العشرات بجروح عندما سقطت صواريخ على سوق للماشية.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات المتحدث باسم حاكم إقليم هلمند الذي قال إن "بضعة صواريخ أطلقها مقاتلو طالبان سقطت قرب سوق الماشية مما أسفر عن مقتل 23 مدنيا منهم أطفال".

كما تبادل الطرفان المتحاربان (الحكومة الأفغانية وحركة طالبان)الاتهامات بشأن الهجوم الذي وقع على سوق أسبوعي يقام في الهواء الطلق في منطقة سانجين حيث تجمع مئات من مناطق مجاورة لبيع وشراء الغنم والماعز.

وفي السياق نفسه، ألقى مسؤولون من حركة "طالبان" باللوم على مسؤولي الحكومة في قتل المدنيين.