الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على قطاعات من الاقتصاد الروسي

مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات من الاقتصاد الروسي، والتي تم فرضها بخصوص الوضع في أوكرانيا لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى 31 يناير/كانون الثاني من عام 2021.