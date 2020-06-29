مستشار البيت الأبيض: لن نحقق مستويات كافية من المناعة حتى مع وجود لقاح

أكد الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، ثقته بأن لقاح "كوفيد 19" الذي يتم تطويره، سيكون فعالًا بنسبة 70% إلى 75% فقط.

ومع ذلك، فقد حذر فاوتشي الذي يشغل منصب المستشار الصحي للبيت الأبيض، من أن الحماية التي سيحققها اللقاح غير مكتملة، حتى أن العديد من الأمريكيين يقولون إنهم لن يتناولوه، بحسب شبكة "سي إن إن".

وفقًا لفاوتشي، فهذا يجعل "من غير المحتمل" أن تحقق الولايات المتحدة مستويات كافية من المناعة لقمع تفشي المرض. بدعم من الحكومة، من المتوقع دراسة ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا في تجارب سريرية واسعة النطاق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال فاوتشي: "أفضل ما قمنا به على الإطلاق كان مع الحصبة، وكان الأمر فعالًا بنسبة 97 إلى 98 في المائة"، سيكون ذلك رائعا إذا وصلنا إلى ما حققناه مجددًا، لكن لا أعتقد أننا سنفعل ذلك. سأقبل بلقاح فعال بنسبة 70% و75%".

أظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن إن"، الشهر الماضي، أن ثلث الأمريكيين قالوا إنهم لن يحاولوا التطعيم ضد "كوفيد 19"، حتى لو كان اللقاح متاحًا على نطاق واسع ومنخفض التكلفة.