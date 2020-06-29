سفيرة أمريكا بعد استدعاء الخارجية اللبنانية: طوينا صفحة "القرار المؤسف"

قالت سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، اليوم الاثنين، إنه "تم طي صفحة الضجة التي أثارها حكم قضائي بمنع وسائل الإعلام اللبنانية من إجراء مقابلات معها لمدة عام ردا على تصريحات انتقدت فيها السفيرة حزب الله".

وكان قاض من مدينة صور الجنوبية اعتبر، يوم السبت، أ ن تصريحات دوروثي شيا "تثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية".

وحظر القاضي على أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية إجراء مقابلة معها مع إقرار عقوبة "وقف الوسيلة الإعلامية لمدة سنة في حال عدم التقيد بهذا الأمر وإلزام الوسيلة بدفع 200 ألف دولار غرامة".

واستدعى وزير الخارجية في الحكومة شيا إلى مقر الوزارة، اليوم الاثنين.

وحسب "رويترز"، قالت شيا بعد اللقاء: "لقد طوينا الصفحة على القرار المؤسف الذي أرى فيه صرفا للأنظار، وذلك حتى يمكننا جميعا التركيز على الأزمة الحقيقية المتمثلة بتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان".