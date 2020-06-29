رسالة للدول التي استخدمت واشنطن أراضيها... إيران تحدد 40 أمريكيا ضالعا باغتيال سليماني

أعلنت الخارجية الإيرانية قيام الاستخبارات بتحديد هوية 40 شخصية أمريكية ضالعة باغتيال قائد فيلق القدس السابق اللواء قاسم سليماني، التي وقعت في أول أيام العام الجاري.

وجاء الإعلان على لسان مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية، محسن بهاروند، والذي أكد أن القوى الأمنية والاستخبارية الإيرانية حددت إلى هذه اللحظة هوية 40 أمريكيا ضالعا في عملية الاغتيال.

وبحسب بهاروند، من ضمن الأسماء التي حددتها الاستخبارات الإيرانية، مشغلي الطائرات الأمريكية المسيرة التي نفذت العملية.

وأتت تصريحات مساعد وزير الخارجية، والتي نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، خلال اجتماع عقد، اليوم الاثنين، بحضور مندوبين عن المؤسسات السياسية الأمنية والقانونية والقضائية والعسكرية في إيران.

واستعرض بهاروند آخر التطورات المتعلقة بملف اغتيال قاسم سليماني منوها إلى أن القوى الأمنية حددت الضالعين في تنفيذ العملية "سواء الآمرين أو المباشرين أو المساعدين" مبينا أن عددا من الأفراد المشغلين للطائرات الميركية المسيرة لم تحدد هوياتهم بعد لكن "سيتم هذا الأمر قريبا".

وأكد بهاروند أن القاضي يقوم بإصدار لائحة اتهام بالأدلة والقرائن الدامغة وأن إيران "لن تتوقف حتى تسليم هؤلاء الأفراد للعدالة".

واعتبر بهاروند أن الدول التي تم استخدام أراضيها في تنفيذ العملية "مسؤولة دوليا" ويجب أن "تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا العمل المخالف للقوانين الدولية وسنتابع هذه القضية في المحافل والمنظمات الدولية".