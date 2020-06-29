مدير منظمة الصحة العالمية يكشف "حقيقة مرة" بشأن جائحة كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية اليوم الاثنين، إن جائحة "كوفيد-19" لم تقترب حتى الآن من نهايتها.

وأضاف "كلنا نريد أن ينتهي هذا الأمر. كلنا نريد المضي قدما في حياتنا. لكن الحقيقة المرة هي أنها لم تقترب حتى الآن من نهايتها، وعلى الرغم من تحقيق العديد من الدول لبعض التقدم على المستوى العالمي في الواقع فإن ا لجائحة تزداد حدة ".

وتخطط المنظمة لعقد اجتماع هذا الأسبوع لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في أبحاث مكافحة المرض. وفقا لـ "رويترز".

وقال مايك ريان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة إن المنظمة تتوقع القيام بعمل ضخم من أجل التوصل لمصل آمن وفعال لمنع مرض "كوفيد-19" ولكن لا يوجد ما يضمن النجاح في ذلك.

وفي وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية وجود حاجة لنحو 31.3 مليار دولار أمريكي من أجل السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتهدف منظمة الصحة العالمية بحلول منتصف 2021، إلى إجراء 500 مليون اختبار، وتقديم العلاج لـ245 مليون مصاب في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.