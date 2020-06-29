منظمة الصحة العالمية ترسل فريقا إلى الصين للتحقيق في نشأة كورونا

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اليوم الاثنين، إن المنظمة سترسل فريقا إلى الصين، الأسبوع المقبل، للتحقيق في أصل نشأة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، يأتي الإعلان بعدما دعت الولايات المتحدة -أكبر منتقدي منظمة الصحة العالمية، والتي قالت إنها ستتخلى عن عضويتها بها- إلى إجراء تحقيق في أصل الفيروس التاجي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو، إنه ربما يكون قد نشأ في مختبر ووهان للأبحاث المتعلقة بالفيروسات، على الرغم من أنهم لم يقدموا أي دليل على ذلك، وتنفي الصين ذلك بشدة.

على جانب آخر، قال أدهانوم، إن جائحة "كوفيد 19" لم تقترب حتى الآن من نهايتها، مضيفًا: "كلنا نريد أن ينتهي هذا الأمر. كلنا نريد المضي قدما في حياتنا. لكن على الرغم من تحقيق العديد من الدول لبعض التقدم على المستوى العالمي، في الواقع فإن الجائحة تزداد حدة".

وقال مايك ريان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة إن المنظمة تتوقع القيام بعمل ضخم من أجل التوصل لمصل آمن وفعال لمنع مرض "كوفيد-19"، ولكن لا يوجد ما يضمن النجاح في ذلك.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية وجود حاجة لنحو 31.3 مليار دولار أمريكي من أجل السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتهدف منظمة الصحة العالمية بحلول منتصف 2021، إلى إجراء 500 مليون اختبار، وتقديم العلاج لـ245 مليون مصاب في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.