الرئيس الأفغاني يدين الهجوم على سوق جنوبي البلاد ويصفه بـ"الإرهابي"

أدان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الهجوم على سوق الماشية في إقليم هلمند جنوبي البلاد ووصفه بالهجوم الإرهابي.

وجاء في بيان القصر الرئاسي، على "تويتر"، "للأسف، نتيجة للهجوم الإرهابي في منطقة سانغين في ولاية هلمند، قُتل وجُرح العديد من المواطنين، بمن فيهم الأطفال والشباب. وأدان الرئيس غني هذا الهجوم الهمجي واللاإنساني، قائلا إن الهجوم على المدنيين هو ضد القيم الإسلامية والإنسانية".

(1/4) په هلمند کې د تروریستي برید په اړه مطبوعاتي اعلامیه



ارګ، کابل: په خواشینۍ سره د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ مېله بازار سیمه باندې د تروریستي برید په پایله کې، د ماشومانو او تنکیو ځوانانو په ګډون یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شول. — ارگ (@ARG_AFG) June 29, 2020

​وأشار البيان إلى أن "حكومة أفغانستان تدعو مرة أخرى طالبان إلى التخلي عن الحرب والعنف، وقبول مطالبة الشعب الأفغاني بإنهاء الحرب وبدء المفاوضات".

وأفادت قناة "1 تي في نيوز"، في وقت سابق، نقلا عن مكتب حاكم المقاطعة، بأن 23 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرون نتيجة إطلاق مسلحين لأربع قذائف صاروخية وانفجار سيارة في منطقة سانجين في ولاية هلمند جنوبي البلاد.

وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، إن الانفجار وقع في سوق للماشية.