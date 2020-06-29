"طالبان" تعلن الإفراج عن 20 أسيرا أفغانيا

أطلقت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الاثنين، سراح 20 من أسرى الحكومة الأفغانية.

موسكو- سبوتنيك. وكتب المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة في قطر، سهيل شاهين، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أفرج اليوم في محافظة قندوز من سجن "الإمارة الإسلامية" عن 20 جنديًا وشرطيًا من إدارة كابول".

تم اليوم أيضا إطلاق سراح ٢١ معتقلا من جنود إدارة کابل من سجن الإمارة الإسلامية في ولاية تخار، وإرسالهم إلی أهاليهم بعد منحهم بدل أجرة السفر. — Suhail Shaheen (@suhailshaheen1) June 28, 2020

وقال شاهين، إنه تمت إعادة جميع الأسرى إلى عائلاتهم، كما قدمت لهم حزمة من المساعدات.

وكان ممثل الرئيس الأفغاني، صديق صديقي، قد أعلن في وقت سابق، أن السلطات أفرجت عن نحو 3.9 ألف أسير حرب من مقاتلي حركة طالبان. وبدورها، تطالب طالبان السلطات الأفغانية بالإفراج عن 5000 سجين على أساس الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.