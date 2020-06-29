بينها 3 دول عربية... قائمة البلدان المسموح بدخول مواطنيها إلى الاتحاد الأوروبي

من المقرر أن يستفيد مواطنو 15 دولة حول العالم، على الأقل، من قرار الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح حدوده الخارجية، والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية يوليو/ تموز.

وبحسب مصادر لـ"يورونيوز"، فشل مسؤولو الاتحاد الأوروبي، الخميس، في الاتفاق على قائمة مشتركة للدول التي سيتم منعها من دخول الكتلة عند إعادة فتح الحدود، لكنهم اتفقوا على مسودة قائمة للدول ذات الوضع الوبائي الأفضل، والتي سيمنح مواطنوها حق دخول أوروبا بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وأفادت "يورونيوز" بأن القائمة الأولية للدول المسموح بدخول القادمين منها شملت 54 دولة، لكنها أكدت اليوم توافق المسؤولين على قائمة من 15 دولة فقط، مع التأكيد على عدم دخول المسافرين من أمريكا والبرازيل وقطر وروسيا.

ويتطابق ذلك إلى حد كبير مع تقرير لـ"بلومبيرغ"، الأسبوع الماضي، قال إن مسودة الاتفاق بين الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي لن تشمل دخول القادمين من الولايات المتحدة، في حين ستشمل البلدان التي تتطابق فيها حالات "كوفيد 19" مع معايير الاتحاد والتي قد تصل إلى 18 دولة.

وشملت القائمة النهائية وفقًا لـ"يورونيوز" البلدان التالية:

1- الجزائر

2- أستراليا

3- كندا

4- جورجيا

5- اليابان

6- الجبل الأسود

7- المغرب

8- نيوزيلندا

9- رواندا

10- صربيا

11- كوريا الجنوبية

12- تايلاند

13- تونس

14- الأوروغواي

15- الصين (رهنا بمبدأ المعاملة بالمثل)