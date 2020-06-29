إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، اليوم الإثنين، تسجيل 162 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبذلك تسجل إيران أعلى معدل وفيات يومي في البلاد يسببه فيروس كورونا.

وقالت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، إنه تم تسجيل "خلال الساعات الـ24 الماضية 2536 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا، ووفاة 162 شخصا".

وأشارت في تصريحها الصحفي اليوم، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إلى أن: "عدد الإصابات بالفيروس التنفسي في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 225 ألفا و205 أشخاص، بينهم 3037 في وضع حرج، بينما بلغ إجمالي عدد المتوفين 10 آلاف و670 شخصا".

وقالت، إن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 186 ألفا و180 شخصا لغاية الآن".

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الصحة، إلى أن مليونا و639 ألفا و78 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بالفیروس فی أنحاء البلاد حتى الآن.