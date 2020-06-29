بومبيو يهاجم الصين بسبب "قمع الإيغور": التاريخ سيحكم على أفعالنا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن تدين استخدام وسائل قسرية للتحكم في سكان الإيغور وأقليات أخرى.

وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "الولايات المتحدة الأمريكية تدعو الحزب الشيوعي الصيني لتخفيف حملته القمعية"، مضيفا: "التاريخ سوف يحكم على تصرفاتنا الحالية".

وقبل أيام، وصف بومبيو معاملة الصين لمسلمي الأويغور، بأنها "انتهاك لحقوق الإنسان على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية".

وبحسب شبكة "سي إن إن"، كان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، ذكر في كتابه أن الرئيس دونالد ترامب أعطى مباركته لزعيم الصين لمواصلة الاعتقالات الجماعية للأقلية المسلمة في شينجيانغ.

وقال بومبيو خلال مشاركته في قمة كوبنهاغن للديمقراطية: "الرئيس الصيني شي جين بينغ أعطى الضوء الأخضر، لحملة قمع وحشية ضد المسلمين الصينيين، وهو انتهاك لحقوق الإنسان على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية".

وكتب بولتون في مذكراته "كنت في الغرفة وحدث ذلك. الرئيس الصيني شرح لنظيره الأمريكي، خلال مشاركتهما في اجتماعات قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية في يونيو/حزيران 2019، الأسباب التي دفعته لبناء معسكرات الاعتقال في حق مسلمي الأويغور، وأيده الرئيس الأمريكي وقال له إن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله".

The United States condemns the use of forced population controls against Uyghur and other minority women and calls on the CCP to cease its campaign of repression. History will judge how we act today. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 29, 2020

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن الحكومة الصينية احتجزت أكثر من مليون من الأويغور والكازاخستانيين من أصل قيرغيزي وأعضاء من الأقليات المسلمة الأخرى في معسكرات الاعتقال، حيث يتعرضون للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية مثل الاعتداء الجسدي والجنسي والسخرة والموت.

يذكر أن ترامب وقع على قانون سياسة حقوق الأويغور، والذي قد يسفر عن عقوبات أمريكية على الصين.