"وصمة عار"... ظريف يهاجم أمريكا

وكتب ظريف على حسابه على "تويتر" الاثنين: "أمريكا لم تنتهك الاتفاق النووي فقط بل ترغم الآخرين أيضا على ذلك".
The US isn't merely violating JCPOA and bullying others to do so, too. It also has dishonor of being first in UN history to punish law-abiding countries for NOT violating a Security Council res.— Javad Zarif (@JZarif) June 29, 2020
I will present Iran's case to the Council @ abt noon ET, Tues.
Livestream: @UNWebTV
وتابع: "أمريكا تحمل وصمة عار أنها أصبحت الدولة الوحيدة في تاريخ منظمة الأمم المتحدة التي تفرض عقوبات على الدول الملتزمة بالقوانين بسبب عدم انتهاكها قرار مجلس الأمن".
وأشار ظريف إلى أنه "سيشارك في اجتماع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عبر الأجواء الافتراضية للتحدث حول هذا الأمر".
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