"وصمة عار"... ظريف يهاجم أمريكا

قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن أمريكا "تعد الدولة الوحيدة في تاريخ منظمة الأمم المتحدة التي تفرض عقوبات على سائر الدول بسبب عدم انتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي".

وكتب ظريف على حسابه على "تويتر" الاثنين: "أمريكا لم تنتهك الاتفاق النووي فقط بل ترغم الآخرين أيضا على ذلك".

The US isn't merely violating JCPOA and bullying others to do so, too. It also has dishonor of being first in UN history to punish law-abiding countries for NOT violating a Security Council res.



I will present Iran's case to the Council @ abt noon ET, Tues.



Livestream: @UNWebTV — Javad Zarif (@JZarif) June 29, 2020

​وتابع: "أمريكا تحمل وصمة عار أنها أصبحت الدولة الوحيدة في تاريخ منظمة الأمم المتحدة التي تفرض عقوبات على الدول الملتزمة بالقوانين بسبب عدم انتهاكها قرار مجلس الأمن".

وأشار ظريف إلى أنه "سيشارك في اجتماع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عبر الأجواء الافتراضية للتحدث حول هذا الأمر".