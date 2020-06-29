وكالة: انفجار "بعمل إرهابي" محتمل على الحدود الإيرانية

أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، مساء يوم الاثنين، أن انفجارا وقع على الطريق بين مدينتي زاهدان - خاش جنوب شرق إيران.

وأشارت الوكالة إلى أنه "يحتمل أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي نفذته جماعات معادية في تلك المنطقة".

ولفتت الوكالة إلى أنه لم يعلق أي مصدر رسمي بشأن الحادث.

ومنطقة كورين تقع على الطريق بين مدينتي زاهدان و خاش، في إقليم سيستان بلوشيستان جنوب شرق البلاد، وشهدت في فبراير/ شباط الماضي عملية إرهابية استهدفت حافلة للحرس الثوري أسفر عن مقتل 27 جنديا من الحرس و جرح 13 آخرين.