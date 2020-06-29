مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة: حماية شعبنا "واجب وطني"

قال مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، إن بلاده لن تتسبب في إلحاق الضرر بمصر أو السودان، مضيفا: "لدينا واجب وطني بحماية شعبنا وتحقيق الرفاهية له".

وأضاف: "الاتحاد الأفريقي لديه الإرادة والخبرة سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة"، مضيفا: "إثيوبيا تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة بعد حرماننا من ذلك"، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز"، اليوم الاثنين.

مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة: لدينا واجب وطني بحماية شعبنا وتحقيق الرفاهية له — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) June 29, 2020

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام مجلس الأمن الدولي إن سد النهضة يهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين، بحسب صحيفة "اليوم السابع" التي أشارت إلى قول شكري: "إن قضية سد النهضة لها تبعات مهولة على الشعب المصري تتطلب منا بذل الجهود والتعاون فيما بيننا للوصول لحل عادل لهذه القضية".

مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة: إثيوبيا تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة بعد حرماننا من ذلك — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) June 29, 2020

وأضاف: "أزمة سد النهضة تهدد مورد المياه لـ100 مليون مصري وتشكل مخاطر على أمة بأثرها. لذلك لجأت مصر لمجلس الأمن لتجنب التصعيد في هذه الأزمة، ولأنها تدرك أهمية سد النهضة للشعب الإثيوبي، لكنه يحيق المخاطر بالمصريين والسودانيين والأثيوبيين إذا تم ملء السد من طرف واحد دون اتفاق".

وقال وزير الخارجية المصري إن "أي موقف أحادي سيؤدي إلي نزاع مسلح سيزعزع استقرار الإقليم... أكرر أي إجراء أحادي سيكون له نتيجة كارثية".

وزير الخارجية المصري: قضية سد النهضة قد تؤدي إلى حالة عداء بين الدول — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) June 29, 2020

وقالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: "ندعو كل الأطراف للتعاون لحل أزمة سد النهضة"، مضيفة، خلال جلسة مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة: "الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحدث عن فرصة لاتفاق بشأن سد النهضة".