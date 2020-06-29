القيادة الأمريكية تعلن عدم تغيير آلية منع الصدام بينها والعسكريين الروس في سوريا

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، اليوم الإثنين، عدم وجود تغيير في آلية منع الصدامات بين العسكريين الأمريكيين والعسكريين الروس في سوريا.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: "لا توجد أي تغييرات في عملية منع الصدامات في سوريا. يحتفظ التحالف باتصال مباشر مع العسكريين الروس من أجل تسهيل منع الصدامات في الجو وعلى الأرض".

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تواصل "دعوة روسيا وجميع الأطراف الأخرى إلى الالتزام بالعمليات المتبادلة للحد من تصعيد النزاع وعدم اتخاذ أي إجراءات استفزازية".

وحثت الأمم المتحدة، في وقت سابق من اليوم الإثنين، المانحين الدوليين على مضاعفة التزامهم تجاه السوريين ودول المنطقة لنحو 10 مليارات دولار، وذلك عشية المؤتمر الرابع لدعم سوريا.

ودعا رؤساء الوكالات الإنسانية والإنمائية واللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى التضامن مع البلدان التي تستضيف أعدادا قياسية من اللاجئين السوريين.