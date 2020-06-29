الرئيس الفنزويلي يمهل سفير الاتحاد الأوروبي 27 ساعة لمغادرة البلاد

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مساء الاثنين، أن على سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في كاراكاس مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة على ضوء فرض أوروبا عقوبات جديدة ضد بلاده.

موسكو - سبوتنيك. وقال مادورو: "قررت منح سفير الاتحاد الأوروبي في كاراكاس 72 ساعة لمغادرة البلاد. يكفي الاستعمار الأوروبي".

وأدرج مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، من أمس 11 مسؤولا فنزويليا على قائمة العقوبات، متهما إياهم بـ "تقويض الديمقراطية وسيادة القانون" في فنزويلا.

#ANUNCIO 📹 | “He decidido darle 72 horas a la Embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país ¡Ya basta del colonialismo europeo contra Venezuela!”, anunció el presidente @NicolasMaduro pic.twitter.com/MvHiFBK6jO — Prensa Presidencial (@PresidencialVE) June 29, 2020

وأشار بيان للمجلس إلى، أن العقوبات تشمل تجميد الأصول والحظر على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن العقوبات تطال شخصيات معينة ولا تؤثر على سكان فنزويلا بشكل عام.