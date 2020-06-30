ضربة قاصمة لشركة بوينغ.. إلغاء صفقة شراء لما يقارب 100 طائرة

قالت شركة "نرويجيان أير" للطيران المنخفض التكلفة في بيان يوم الاثنين، إنها ألغت طلبيات لشراء 97 طائرة بوينج، بما في ذلك 92 طائرة 373 ماكس وخمس طائرات 787 دريملاينر.

وأضافت الشركة التي مقرها أوسلو "بالإضافة إلى هذا، أقامت نرويجيان دعوى قانونية تسعى لاسترداد مدفوعات ما قبل التسليم المرتبطة بالطائرات والتعويض عن خسائر الشركة المرتبطة بوقف طيران الطائرة 737-ماكس ومشاكل المحرك في الطائرة 787".

كانت طائرة بوينغ 737 ماكس، أقلعت يوم الاثنين من مطار بمنطقة سياتل في اليوم الأول من اختبار شهادة الطيران بحضور إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وطيارين تجريبيين للشركة، وهي لحظة حاسمة في أسوأ أزمة تعيشها الشركة المنتجة للطائرات.

وغادرت رحلة بوينغ 701 مطار كينج كاونتي الدولي، والمعروف أيضا باسم حقل بوينغ، حوالي الساعة 12:55 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16.55 بتوقيت غرينتش)، وقال أشخاص مطلعون على خطة الرحلة أنه من المقرر أن تهبط بعد ساعتين في مطار موزيس ليك بشرق واشنطن.

Norwegian Air cancels 97 Boeing MAX and Dreamliners, claims compensation https://t.co/WytBSt4z2O pic.twitter.com/CoyX63c4lh — Reuters Business (@ReutersBiz) June 29, 2020

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن تغادر الطائرة المطار بعد ذلك بقليل، لتصل عائدة إلى سياتل في الساعة 4:22 مساء.

وإذا حصلت طائرات 7373 ماكس على موافقة إدارة الطيران الاتحادية للعودة إلى الخدمة التجارية، وهو أمر من غير المرجح أن يحدث حتى سبتمبر/أيلول بسبب المراجعات المستمرة، فمن المتوقع أن يدفع ذلك الشركة للتصرف سريعا لتحديد مصير مئات الطائرات المتوقفة.

وتم تجميد عمليات التسليم لشركات الطيران بعد حظر سلامة الطائرة في مارس/آذار 2019 بعد ثاني حادثتين تسببا في مقتل 346 شخصا، لكن بوينغ واصلت إنتاج وتخزين الطائرات لأشهر، على أمل العودة السريعة للخدمة.

وهذا يعني أن هناك 450 طائرة تتوق بوينغ إلى تسليمها بمجرد السماح للطائرة بالتحليق، رغم أن خبراء يقولون إن احتمال تسليم هذه الطائرات بسرعة تضاءل بسبب أزمة فيروس كورونا.