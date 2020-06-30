الكرملين: بوتين وأردوغان وروحاني يتحدثون يوم الأربعاء عبر الفيديو

أكد الكرملين على لسان الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عقد مؤتمر بالفيديو يوم غد الأربعاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي طيب أردوغان والزعيم الإيراني حسن روحاني.