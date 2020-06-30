الكرملين: لم يكن هناك اتصالات بين روسيا وأمريكا بشأن مؤامرة مع طالبان

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه لم تكن هناك أي اتصالات بين السلطات الأمريكية والكرملين بشأن مؤامرة طالبان المزعومة مع روسيا.

أجاب بيسكوف خلال لقائه الصحفيين حول إذا كان هناك اتصالات مع الجانب الأمريكي بشأن الرسائل المتعلقة بالتواطؤ المزعوم بين طالبان وروسيا، بالنفي "لا".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولي استخبارات أمريكيين، مقالا يزعم بأن المخابرات الروسية عرضت مكآفات للمتشددين المرتبطين بـ"طالبان" من أجل الهجوم على الجنود الأمريكيين الموجودين في أفغانستان، وبأن الرئس الأمريكي دونالد ترامب قد تم إبلاغه بذلك، ولم يتم تقديم أي دليل.

وطالبت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، السلطات المحلية بالرد المناسب على التهديدات التي تواجه الدبلوماسيين بسبب الأنباء المتعلقة بروسيا وأفغانستان، ووصفت الخارجية الروسية هذه التقارير بالمزيفة.

وفي وقت سابق، وصف بيسكوف في تعليق على ما نشرته "نيويورك تايمز" تلك المزاعم بالكاذبة، وحول إذا ما كان ترامب قد ناقش مع بوتين هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى، أجاب بيسكوف بالنفي.