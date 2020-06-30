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    Belgian King Philippe delivers a speech from Brussels Royal Palace following bomb attacks in Brussels and Belgium's National airport of Zaventem , Belgium March 22, 2016

    لأول مرة... ملك بلجيكا يعتذر عن الماضي الاستعماري لبلاده

    © REUTERS / Nicolas Maeterlinck/Pool
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    أعرب ملك بلجيكا، فيليب، ولأول مرة، عن أسفه للمعاناة التي لحقت بشعب الكونغو خلال فترة الاستعمار البلجيكي لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

    موسكو - سبوتنيك. وكتب العاهل البلجيكي في رسالة إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال هذا البلد الأفريقي: "خلال فترة دولة الكونغو المستقلة، ارتكبت أعمال عنف ووحشية، ما زالت في ذاكرتنا الجماعية".

    جنديان يعتقلان مدنياً شارك في احتجاجات مناهضة لفشل الحكومة في وقف أعمالالقتل والعنف (المبنية على العرق) في بلدة بوتيمبو، جمهورية الكونغو الديموقراطية، 24 أغسطس/ آب 2016
    © REUTERS / Kenny Katombe
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    يدور الحديث عن الفترة حتى عام 1908، عندما كانت أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية الحديثة "ملكية شخصية" للعاهل البلجيكي ليوبولد الثاني وتحولت إلى مستعمرة بلجيكية.

    وأشار إلى أن معاناة الأفارقة استمرت حتى بعد أن أصبحت الكونغو مستعمرة بلجيكية من عام 1908 إلى عام 1960. "الفترة الاستعمارية التي تلت ذلك جلبت المعاناة والإذلال".

    في وقت سابق، وافق قادة أكبر الأحزاب البلجيكية على تشكيل لجنة خاصة في البرلمان، والتي يجب أن "تسلط الضوء" على الماضي الاستعماري لبلجيكا وسط احتجاجات ضد العنصرية وتدنيس الآثار لملك البلجيك ليوبولد الثاني. وبحسب المبادرين، فإن اللجنة "يجب أن تخفف التوتر" في المجتمع البلجيكي. ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة عملها في الخريف، لكن جمع المعلومات سيبدأ في الصيف.

    وتعرضت النصب التذكارية للملك البلجيكي ليوبولد الثاني، المعروف بسياساته الوحشية في الكونغو المستعمرة في القرن التاسع عشر، للهجوم والتدنيس خلال الاحتجاجات الأخيرة ضد العنصرية على خلفية جريمة قتل الأفروأمريكي جورج فلويد، في الولايات المتحدة على يد شرطي أمريكي.

    بالإضافة إلى ذلك، بدأ النشطاء بجمع التوقيعات لإزالة جميع المعالم التي تصور الملك الاستعماري من شوارع وميادين بروكسل.

    وبحسب الروايات انتهى الاستعمار البلجيكي لجمهورية الكونغو بقتل ما يزيد على 10 ملايين شخص، إما جوعا، أو من خلال ممارسة أسوأ أنواع التعذيب بحقهم.

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    استعمار, الكونغو, بلجيكا
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