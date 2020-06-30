إسبانيا تفتح الحدود مع المغرب في هذه الحالة فقط

قالت ماريا خيسوس مونتيرو المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن إسبانيا لن تفتح حدودها مع المغرب إلا في حال التوصل إلى اتفاق على المعاملة بالمثل يسمح للإسبان بدخول البلد الواقع في شمال أفريقيا.

والمغرب ضمن مجموعة من 15 دولة ستدرج على قائمة وجهات السفر الآمنة التي سيكشف عنها الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم، بحسب مانشرته "رويترز".

وكانت إسبانيا قد أعلنت في 21 يونيو الجاري: إنها "ستسمح للسائحين البريطانيين بالدخول دون الاضطرار للبقاء في حجر صحي على الرغم من أنهم سيخضعون لعزل مدته 14 يوما لدى عودتهم إلى بلادهم".

وستفتح إسبانيا حدودها مع البرتغال المجاورة اعتبارا من يوم غد، الأول من يوليو/تموز.

وبدأت إسبانيا على مدى الأسابيع الماضية تخفيف إجراءات العزل العام تدريجيا. وقد سجلت أكثر من 245 ألف إصابة بالمرض إلى جانب ما يربو على 28 ألف وفاة منذ بداية تفشي جائحة كورونا فيها.