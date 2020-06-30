بكين قلقة بشأن حظر الهند للتطبيقات مثل "تيك توك"

وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يومي بأن الهند تتحمل مسؤولية دعم حقوق الشركات الصينية، حسبما أفادت " رويترز ".

وتأتي هذه التصريحات بعد حظر الهند، يوم أمس الاثنين، 59 تطبيقًا للهواتف المحمولة، معظمها صيني، في أقوى خطوة هندية تستهدف الصين في الفضاء الإلكتروني منذ الاشتباك الحدودي المميت بين الجارتين نوويًا في منطقة متنازع عليها في جبال الهيمالايا في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يكون الحظر عقبة كبيرة أمام الشركات الصينية، مثل (ByteDance) في الهند، التي وضعت رهانات كبيرة في واحدة من أكبر أسواق خدمات الويب في العالم.

وأفادت وكالة "رويترز"، في وقت سابق، أن الجمارك الهندية في الموانئ أوقفت منذ الأسبوع الماضي الحاويات القادمة من الصين، المتضمنة منتجات آبل وسيسكو ودل.