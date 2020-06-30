منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة مفاجئة في إصابات كورونا

حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للأمريكتين، كاريسا إتيان، اليوم الثلاثاء، من أن الدول والولايات والمدن التي تخفف قيود الإغلاق في وقت مبكر للغاية قد تغمرها حالات "كوفيد 19" الجديدة.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال مسؤولو المنظمة خلال مؤتمر صحفي افتراضي من واشنطن، إنهم طلبوا من البرازيل بشكل متكرر زيادة الفحوصات والبعث برسالة متناسقة إلى المواطنين حول الجائحة.

في الولايات المتحدة، تشهد ولاية واشنطن ونيويورك أعدادًا منخفضة جدًا من الحالات والوفيات الجديدة، لكن 27 ولاية أخرى أبلغت عن نمو هائل، على حد قول كاريسا.

وحتى التاسع والعشرين من يونيو/ حزيران، سجلت منطقة الأمريكتين نحو 5.1 مليون حالة إصابة، وأكثر من 247 ألف وفاة من جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المتسجد.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الاثنين، إن تتبع مخالطي المصابين بفيروس كورونا هو الخطوة الأهم في مكافحة جائحة "كوفيد-19" وإن الدول التي تفشل في ذلك "لا عذر لها".

وأكد أن الجائحة لم تقترب من نهايتها، قائلًا: "كلنا نريد أن ينتهي هذا الأمر. كلنا نريد المضي قدما في حياتنا. لكن الحقيقة المرة هي أنها لم تقترب حتى الآن من نهايتها، وعلى الرغم من تحقيق العديد من الدول لبعض التقدم على المستوى العالمي في الواقع فإن الجائحة تزداد حدة".