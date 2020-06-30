نتنياهو: المهام التي تواجهنا لا تتلاشى والتهديد الإيراني لا يتوقف

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المهام التي تواجه إسرائيل لا تتلاشى، وإن التهديد الإيراني لا يتوقف، مشيرا إلى أن إيران تواصل مساعيها لامتلاك أسلحة نووية.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، وقال: "عقدت لقاء في وقت سابق من هذا اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، وكذلك مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المفاوضات أفي بركوفيتش".

وأضاف: "تحدثت مع برايان هوك عن التهديد الإيراني الذي لا يتوقف، وكذلك عن الإجراءات التي نتخذها في تصدينا للتهديدات الإيرانية، التي لا تتوقف هي الأخرى".

وتابع: "تحدثت مع أفي بركوفيتش، ومع السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، وأفراد وفدهم عن مسألة السيادة الإسرائيلية، التي نعمل بشأنها في هذه الأيام، والتي سنواصل العمل بشأنها خلال الأيام المقبلة".

ولفت أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى قول نتنياهو: "إيران تضلل المجتمع الدولي وتكذب باستمرار، وتكذب أيضا بخصوص التعهدات والالتزامات الملموسة التي أخذتها على عاتقها تجاه المجتمع الدولي، إذ أنها تواصل المضي قدما في برنامجها السري المعني بتطوير أسلحة نووية كما تواصل برنامجها السري لتطوير وسائل إطلاق الأسلحة النووية".

سنبذل كل ما هو لازم في سبيل منع إيران من تطوير أسلحة نووية. وأدري أنكم تشاركونني هذا الموقف. فهذا جزء من الشراكة والحلف العظيم الذي يربط بين كلا دولتينا. ومجددًا دعني أشكرك على صداقتك وعلى معارضتك للعدوان على دعمك للحلف القائم فيما بيننا". — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 30, 2020

وتابع: "إيران تمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع المركزية، التي كشفنا عن بعضها من خلال الأنشطة التي نقوم بها، وكذلك تتمادى في تصرفاتها العدوانية المسعورة المتوغلة في كل أنحاء الشرق الأوسط وغيرها من المناطق حيث أنها تدرب، وتمول وترسل الإرهابيين".

فهي تضلل المجتمع الدولي وتكذب باستمرار، وتكذب أيضًا بخصوص التعهدات والالتزامات الملموسة التي أخذتها على عاتقها تجاه المجتمع الدولي، إذ أنها تواصل المضي قدمًا في برنامجها السري المعني بتطوير أسلحة نووية كما تواصل برنامجها السري لتطوير وسائل إطلاق الأسلحة النووية. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 30, 2020

والتقى نتنياهو المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المفاوضات أفي بركوفيتش بحضور السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان ورئيس الكنيست ياريف ليفين ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومدير عام مكتب رئيس الوزراء رونين بيريتس.