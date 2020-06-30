الصين تدعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن العقوبات ضد إيران

دعا الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، الولايات المتحدة، إلى التخلي عن العقوبات الأحادية الجانب ضد إيران.

وقال جون لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "نحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات غير القانونية ومن جانب واحد... والعودة إلى الطريق الصحيح للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة في إطار القرار 2231".

ووفقًا للمسؤول الصيني، فإن السبب الجذري للأزمة الحالية مع خطة العمل الشاملة المشتركة هو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية وعقوباتها الأحادية الجانب ضد طهران.

وأضاف جون أيضا، أن بكين تعارض رغبة الولايات المتحدة في تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

إلى جانب ذلك، شدد على أن الولايات المتحدة، بعد انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة، ليس لها الحق في استعادة تطبيق العقوبات في مجلس الأمن.