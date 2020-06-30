إيران… كشف سبب الانفجار الذي أودى بحياة 13 شخصا شمالي العاصمة

كشف مسؤول إيراني سبب الانفجار الذي وقع شمالي طهران وتسبب في مصرع 13 شخصا، وإصابة آخرين، مشيرا إلى أن تسرب غاز كان وراء الحادث.

وقال موقع "خبر أونلاين" الإيراني، إن 13 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 6 آخرون، في انفجار بمنشأة طبية شمالي العاصمة طهران، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى قول حامد رضا جودرزي، نائب حاكم طهران للتلفزيون الرسمي، بأن الانفجار سببه تسرب للغاز.

وذكرت مواقع إيرانية أن الانفجار وقع في مركز "سينا" الطبي بشارع شريعتي قرب منطقة تجريش شمال العاصمة طهران، مشيرة إلى أن الانفجار تسبب في تدمير جزئي في بعض المباني المجاورة وتحطم النوافذ.

وقال رئيس مركز الطوارئ الإيراني إن "الانفجار وقع في الطابق تحت الأرضي بالمركز العلاجي، بينما أغلقت السلطات شارع شريعتي نتيجة الانفجارات، فيما أفادت إطفائية طهران باحتمال تجدد الانفجارات نتيجة وجود كبسولات أوكسيجين في المركز الطبي.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الايرانية (إسنا)، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن انفجارا وقع في شمال طهران، بينما أظهر تسجيل فيديو بثته الوكالة على الإنترنت دخانا كثيفا يتصاعد في السماء بعد حلول المساء.

ويوم الخميس الماضي، هز العاصمة الإيرانية طهران انفجار ضخم، وقالت تقارير إعلامية إنه وقع في منطقة أنفاق تضم منشآت حساسة لإنتاج الصواريخ.

آمار اولیه؛ ۱۳ کشته در انفجار و #آتش‌سوزی کلینیک #سینا_اطهر در خیابان شریعتی #تهران



۶ نفر از کشته ها در اتاق عمل بوده اند/ عصرایران — خبرآنلاين (@khabaronlinee) June 30, 2020

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، بعد أيام من الحادث، عن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، العميد غلام رضا جلالي، قوله إن بلاده لا تزال تحقق فيما إذا كان الانفجار نتيجة اختراق أنظمة كمبيوتر في موقع بارشين.