بعد التفشي السريع لكورونا مجددا في أمريكا... ترامب: غضبي يزداد من الصين

وقال ترامب في تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر، "بينما أشاهد فيروس كورونا ينشر وجهه القبيح في جميع أنحاء العالم، ملحقا أضرارا كبيرة كان لبلادنا جزء هائل منها، يزداد غضبي من الصين أكثر فأكثر".

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة تخوض معركة لإنقاذ تراثها وتاريخها وعظمتها.

وفي الوقت الذي تضرب الولايات المتحدة فيه موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا المستجد ما جعل بعض الولايات تعود لحالة الإغلاق مرة أخرى، وهو ما ينذر بعودة التفشي إلى ما كان عليه سابقا في البلاد، لا تسجل الصين سوى بضع إصابات يوميا.

As I watch the Pandemic spread its ugly face all across the world, including the tremendous damage it has done to the USA, I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020

ومنذ بداية انتشار جائحة كورونا عالميا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، دائما ما يوجه الرئيس الأمريكي وإدارته الانتقادات إلى الصين، معتبرين أنها أخفت الحقيقة بشأن الفيروس ما سهل انتشاره عالميا.

وأصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 10 ملايين 434 ألف شخص حول العالم وخلف أكثر من نصف مليون وفاة.

This is a battle to save the Heritage, History, and Greatness of our Country! #MAGA2020 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020

ويوجد في الولايات المتحدة وحدها أكثر من مليوني و630 ألف حالة إصابة وما يزيد عن 127 ألف حالة وفاة.