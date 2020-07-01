بومبيو: الولايات المتحدة ستواصل دعمها لسكان هونغ كونغ وسترد على إجراءات بكين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة "ستواصل دعمها لسكان هونغ كونغ"، وسترد على الإجراءات الصينية بشأن حرياته.

واشنطن – سبوتنيك. وقال بومبيو في بيان له، إن "قرار الحزب الشيوعي الصيني تطبيق تشريعاته القاسية للأمن القومي على هونغ كونغ يدمر الحكم الذاتي لها"، متهما الصين بانتهاك شروط الإعلان المشترك بشأن هونغ كونغ الموقع مع بريطانيا عام 1984.

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستستمر بالوقوف إلى جانب سكان هونغ كونغ المحب للحرية وسترد على هجمات بكين على حريات التعبير والصحافة والتجمع وعلى سيادة القانون"، مشيرا إلى أن تلك الحريات ساهمت في ازدهار هونغ كونغ حتى الآن.

واعتبر بومبيو يوم 30 يونيو "يوما حزينا" بالنسبة لهونغ كونغ، بعد أن أقر مجلس نواب الشعب الصيني التشريع حول تطبيق قانون الأمن القومي الصيني في هونغ كونغ.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين على صلة بما اعتبرته واشنطن "تآكلا" للحكم الذاتي في هونغ كونغ، كما أعلنت عن إلغاء الامتيازات التجارية لهذه المدينة ووقف تصدير المنتجات الدفاعية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إليها.

ووقع الرئيس الصيني، شي جین بینغ، أمس الثلاثاء، على قانون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بعدما صادقت عليه الهيئة التشريعية الصينية بالإجماع في وقت سابق من يوم الثلاثاء.