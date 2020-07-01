الصين تدعو الولايات المتحدة لفرض عقوبات على هونغ كونغ

صرح نائب رئيس مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في بكين شياو مينغ، أن الولايات المتحدة قد تحاول فرض عقوبات على هونغ كونغ على خلفية قانون الأمن القومي، مشيرا إلى أن الصين ستعتبرها فرصة لإظهار سلطتها.

وقال المسؤول إن "الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ مثل هذه الإجراءات (تطبيق عقوبات على هونغ كونغ) في محاولة لتحويل الانتباه عن أزمتها".

وصدَّقت الصين، أمس الثلاثاء، على قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، لتعزيز نفوذها في المقاطعة ذاتية الحكم، حسب إعلام محلي.

ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو/ تموز الجاري، الذي يوافق الذكرى السنوية الـ23 لتسليم هونغ كونغ للصين من الحكم البريطاني.

يسمح القانون الجديد للجنة جمهورية الصين الشعبية بإجراء تحقيق داخل منطقة الحكم الذاتي: سيتم إنشاء مكتب تمثيلي للأجهزة الأمنية الصينية هناك. عقوبة الإرهاب المنصوص عليها بموجبه هي السجن من ثلاث سنوات إلى مدى الحياة.

واعتبرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، أمس الثلاثاء، أن تمرير قانون الأمن القومي "هو لحظة مؤلمة لشعب هونغ كونغ ويمثل أكبر تهديد لحقوق الإنسان في التاريخ الحديث للمدينة. من الآن فصاعدا، ستكون للصين سلطة فرض قوانينها الخاصة على أي مشتبه جنائي تختاره".