الصين تأمر وكالات أنباء أمريكية بالكشف عن معاملاتها المالية وبيانات موظفيها

أمرت الصين، اليوم الأربعاء، أربع وكالات أنباء أمريكية بالكشف عن تفاصيل حول موظفيها ومعاملاتها المالية بالبلاد في غضون 7 أيام، مع تصاعد الخلاف الإعلامي بين واشنطن وبكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو ليجيان: "يجب على أسوشيتد برس، يونايتد برس إنترناشونال، سي بي إس، إن بي آر، أن تبلغ عن المعلومات، بالإضافة إلى تفاصيل أي عقار يمتلكونه في الصين، ردًا على حملة واشنطن ضد أربع وسائل إعلامية صينية رسمية؛ بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف تشاو فى مؤتمر صحفى دوري، أن إجراءات الصين "إجراءات المضادة، ضرورية تماما ضد القمع غير المعقول من قبل الولايات المتحدة للمنظمات الإعلامية الصينية فى أمريكا".

أعادت وزارة الخارجية الأمريكية في 22 يونيو/ حزيران، تصنيف أربع وسائل إعلام صينية رسمية على أنها بعثات أجنبية في الولايات المتحدة، لتضيفها إلى خمس أخرى تم وضعها على هذه القائمة في فبراير/ شباط.

بعد أن أمرت واشنطن المجموعة الأولى من الوكالات الصينية بخفض العمالة الصينية لديها في أمريكا، ردت بكين بطرد العاملين الأمريكيين لدى نيويورك تايمز وول ستريت جورنال وواشنطن بوست في الصين.