الهند ترسل مروحيات لمكافحة غزو الجراد

تُظهر لقطات الفيديو التي نشرها مستخدمو الشبكات الاجتماعية من ولاية أوتار براديش كيف يملأ سرب ضخم من الحشرات المجال الجوي للمدينة. ومن المعروف أن الجراد قد وصل إلى الهند من باكستان المجاورة.

وقد اتفقت الإدارة المحلية مع شركة مروحيات على مدة 60 يومًا من الرحلات الجوية. المروحية يمكنها في رحلة واحدة حمل ما يصل إلى 250 لترًا من المبيدات ورشها على مساحة تتراوح بين 25 و 50 هكتارًا، حسبما ذكرت صحيفة The Indian Express.

Locusts too are getting aware that unless they reach New Delhi it doesn't become breaking news ! https://t.co/QMVRlk77DU — Devinder Sharma (@Devinder_Sharma) June 27, 2020

قبل إرسال المروحيات لمكافحة الجراد، أرسلت الطائرات المسيرة للسيطرة على الجراد. وفقًا للسلطات، يعد هذا أول استخدام للطائرات المسيرة ضد الجراد تاريخيا.

ويتحرك الجراد بسرعة 150 كم في اليوم. في خمس ولايات هندية، دمرت الحشرات المحصول بأكمله. بسبب الكارثة أعلن في المناطق الحدودية للهند حالة تأهب قصوى. طلب من السكان إغلاق النوافذ وتغطية النباتات.