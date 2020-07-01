جونسون: بريطانيا لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه يتعين على إسرائيل ألا تضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن لندن لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مقالا لجونسون، قال فيه: "الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي... سيكون أيضا هدية لأولئك الذين يريدون ترسيخ القصص القديمة عن إسرائيل".

وقال: "آمل بشدة ألا يتم الضم... إذا حدث، فإن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967، باستثناء تلك المتفق عليها بين الطرفين".

وتابع جونسون: "مثل العديد من الإسرائيليين، أشعر بالإحباط لأن محادثات السلام انتهت بالفشل. بينما أفهم الإحباط الذي يشعر به كلا الجانبين، يجب علينا الآن استخدام طاقة هذه اللحظة مرة أخرى للعودة إلى الطاولة والسعي للتوصل إلى حل. هذا سوف يتطلب تنازلات من جميع الجهات".