شركة إسرائيلية تبتكر طريقة جديدة للكشف عن كورونا في 30 ثانية

طورت شركة إسرائيلية طريقة جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، في 30 ثانية.

ذكرت ذلك صفحة "إسرائيل بالعربية"، على "تويتر" اليوم الأربعاء، وقالت: "اختبار العدوى بفيروس كورونا في 30 ثانية فقط".

وأضافت: "ابتكار إسرائيلي من شأنه إخراج العالم من الحجر الصحي".

وتابعت الصفحة: "طورت شركة نانوسنت (nanoscent) الإسرائيلية منظومة لفحص كورونا تم اختبارها على مئات الأشخاص تبلغ دقة نتائجها 90 في المائة".

وأضافت: "تعتمد المنظومة على فحص رائحة الزفير عن طريق الأنف".

وعلق أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، على هذا الاختراع بتدوينة قال فيها: "هذه هي العبقرية الإسرائيلية بعينها".

هذه هي العبقرية الإسرائيلية بعينها. https://t.co/ZqTiBuM7Pd — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 1, 2020

يذكر أن شركة "Arcturus" أعلنت بدء العمل على التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19"، وقالت إنه من المتوقع أن يحتاج الشخص إلى جرعة واحدة فقط من اللقاح من أجل حمايته"، بحسب ما ذكرته صفحة "إسرائيل بالعربية".

جرعة واحدة تحميك من فيروس كورونا بفضل شركة أمريكية إسرائيلية تجرب اللقاح ضد الوباء.



أعلنت شركة "Arcturus" عن بدء العمل على التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس "كوفيد 19". بحسب بيان الشركة فإنه يتوقع أن يحتاج الشخص إلى جرعة واحدة فقط من اللقاح من أجل حمايته.

(جيروزاليم بوست) pic.twitter.com/1xOKNW5v46 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 29, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 10.4 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 511 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.