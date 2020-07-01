"فيسبوك" يحجب حسابات مئات المتطرفين اليمينيين الأمريكيين

وجاء في بيان على موقع الشركة: "تم حجب حسابات أعضاء حركة Boogaloo اليمينية المتطرفة، وتم استخدام هذه الحسابات للترويج للعنف ضد المدنيين والمسؤولين الحكوميين والهيئات الحكومية وضباط الشرطة".

ووفقا للبيان: "في المجمل، تم حظر أكثر من 300 حساب على فيسبوك وإنستغرام. كما حظرت الشركة نحو 500 حساب لا يمت للحركة بصلة، أدين أيضًا بانتهاك قواعد الشبكة الاجتماعية".

في أوائل شهر حزيران / يونيو الماضي، ألقى مكتب التحقيقات الفدرالي القبض على ثلاثة رجال في نيفادا عرفوا أنفسهم بحركة "boogaloo" بتهم تتعلق بالإرهاب بالتآمر للتحريض على العنف في مظاهرة مناهضة للشرطة في لاس فيغاس، حيث يستخدم المزيد والمزيد من أعضاء boogaloo الموصوفين ذاتيا، والعديد منهم أيضا من المدافعين عن حقوق الأسلحة، الاحتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة كغطاء لتعزيز المظاهرات المناهضة للحكومة التي تنطوي على استخدام الأسلحة النارية، بحسب تقارير "سي إن إن".