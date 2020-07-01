مفاجأة من الحرس الثوري الإيراني في سبتمبر المقبل... ما علاقة صدام حسين

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، إزاحة الستار قريبا عن منظومة صاروخية جديدة بمناسبة الذكرى الأربعين للدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات من القرن الماضي).

وقال رئيس لجنة تكريم الذكرى الأربعين للدفاع المقدس العميد بهمن كاركر، إن "الحرس الثوري الإيراني سيزيح الستار عن منظومة صاروخية جديدة بمناسبة الذكرى الأربعين لحرب السنوات الثمانية التي شنها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ضد إيران (21 سبتمبر/ أيلول بدء أسبوع الدفاع المقدس)، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "إن شعبنا حقق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات العلمية والدفاعية كالنانو تكنولوجيا والخلايا الجذعية والتقنية النووية والأسلحة والمعدات الدفاعية المتطورة وقد تحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد في هذا المجال".

ولفت القائد العسكري الإيراني إلى أن "مراسم تكريم الذكرى الأربعين للدفاع المقدس ستتم بمشاركة جميع الأجهزة المدنية والعسكرية في البلاد والتي تم التحضير لها منذ فترة طويلة"، لافتا إلى أن العام الجاري "سيشهد تنفيذ 3889 برنامجا رئيسيا لتكريم ذكرى الدفاع المقدس في جميع أرجاء البلاد".