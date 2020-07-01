الصحة النمساوية تعلن عن ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات بكورونا

أعرب وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبير عن قلقه إزاء ارتفاع في عدد حالات المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وقال أنشوبير، اليوم الاربعاء: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، سجلنا 107 إصابة جديدة...إن هذا وضع مثير للقلق وسنأخذه على محمل الجد".

وأشار الوزير إلى وجود 677 مصابا في المرحلة النشطة في النمسا في الوقت الحالي.

كما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم 21 حزيران / يونيو، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد- 19" بواقع 687 حالة، ليصل العدد الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 189 ألفا و822 حالة.

وعبرت منظمة الصحة العالمية، قبل أيام، عن قلقها من أن إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد في أوروبا، مشيرة إلى تخوفها إزاء الأنظمة الصحية في حال لم تجر السيطرة على هذا التفشي الجديد الذي بدأ بعد رفع قيود العزل.