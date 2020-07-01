ترامب لا يدرك ما يجري... شاهد بالفيديو رد فعل بايدن عند سؤاله عن "قدرته الإدراكية"

يستغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته الانتخابية مستخدما هجوما على جو بايدن يدعى "القدرة الإدراكية"، التي كانت محور سؤال مراسل قناة "فوكس نيوز".

وقال بايدن رداً على سؤال مراسل القناة، دوغ ماكيلواي، بعد أن تغيرت تعابير وجهه عن سماع كلمة "قدرة إدراكية": "لقد خضعت للاختبار، أنا أختبر باستمرار"، "انظر، كل ما عليك فعله هو مشاهدتي وأنا بالكاد أستطيع الانتظار لمقارنة قدراتي المعرفية بالقدرة المعرفية للرجل الذي أواجهه".

وأضاف بايدن، عاكساً الضربة التي استخدمها الرئيس ضده، إن "الرئيس يتحدث عن القدرات الإدراكية، لكنه لا يدرك ما يجري".

وشدد نائب الرئيس السابق على أنه "فيما يتعلق بالطاقة ... ليس لدي أية مشكلة في مقارنة مستوى طاقتي مع دونالد ترامب".