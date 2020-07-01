ترامب لا يدرك ما يجري... شاهد بالفيديو رد فعل بايدن عند سؤاله عن "قدرته الإدراكية"

وقال بايدن رداً على سؤال مراسل القناة، دوغ ماكيلواي، بعد أن تغيرت تعابير وجهه عن سماع كلمة "قدرة إدراكية": "لقد خضعت للاختبار، أنا أختبر باستمرار"، "انظر، كل ما عليك فعله هو مشاهدتي وأنا بالكاد أستطيع الانتظار لمقارنة قدراتي المعرفية بالقدرة المعرفية للرجل الذي أواجهه".
.@FoxNews reporter asking @JoeBiden if he is suffering from a “cognitive decline”...— Manny Alicandro (@Manny_Alicandro) June 30, 2020
@realDonaldTrump @DonaldJTrumpJr @EricTrump #MAGA #TRUMP #KAG #KAG2020 pic.twitter.com/GdbJomRTGt
وأضاف بايدن، عاكساً الضربة التي استخدمها الرئيس ضده، إن "الرئيس يتحدث عن القدرات الإدراكية، لكنه لا يدرك ما يجري".
وشدد نائب الرئيس السابق على أنه "فيما يتعلق بالطاقة ... ليس لدي أية مشكلة في مقارنة مستوى طاقتي مع دونالد ترامب".
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