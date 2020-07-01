أراضي قصر ملكة بريطانيا في اسكتلندا تتحول لمراحيض عامة...صور

أعرب الموظفون في قلعة "بالمورال" عن استيائهم من الزوار الذين يقضون حاجتهم على أراضي القلعة الملكية.

وأعرب موظفو القلعة التي تعتبر مقر إقامة ملكة بريطانيا في اسكتلندا، والتي تزورها بشكل دائم لقضاء عطلتها، عن استيائهم من الزوار الذين يتركون خلفهم مناديل مبللة بعد قضاء حاجتهم، كما حثّوا الأشخاص على عدم استخدام الموقع كمرحاض خارجي.

وعبر موظفو القلعة عن إحباطهم بتغريدة جاء فيها: "محبطون من رؤية مناديل كثيرة تم التخلص منها في المناطق الزراعية في القلعة اليوم، بجانب المسارات والمعالم الأثرية. يرجى معرفة أنه لا توجد مراحيض عامة مفتوحة لأميال في الوقت الحالي".

Disappointed to see so many wipes discarded on the Estate today. Next to paths and monuments. Please remember there are no public toilets open for miles around at the moment. pic.twitter.com/QRXixXWZRL — balmoralcastle.com (@Balmoral_Castle) June 27, 2020

وتقضي الملكة إليزابيث وأفراد العائلة الملكية عدة أسابيع كل عام في القلعة التي تبلغ مساحة أراضيها 50 ألف فدان في المرتفعات الاسكتلندية، بحسب ما نشرت "سي ان ان".

وقد أمضت ملكة بريطانيا معظم فترة الإغلاق في قلعة ملكية أخرى في منطقة وندسور، بالقرب من العاصمة لندن.