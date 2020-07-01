الجيش الإسرائيلي يبدأ تنفيذ قرار يتعلق بالخدمة الإلزامية

بدأ، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار الجيش الإسرائيلي بتقليص مدة الخدمة الإلزامية للجنود الذكور.

ونقل موقع "عكا" للشؤون الإسرائيلية عن القناة 12 العبرية، أن الجيش الإسرائيلي قرر تقليص مدة الخدمة الإلزامية للجنود الذكور لتصبح 30 شهرا فقط (عامان ونصف العام)، في حين ستبقى مدة خدمة المجندات النساء كما هي 24 شهرا (عامان).

وأشارت القناة إلى أن "قانون تقليص الخدمة الإلزامية للذكور دخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الأربعاء، حيث أن كل جندي في الجيش سيخدم مدة 30 شهرًا فقط".

ولفتت القناة إلى أن "الخدمة الإلزامية للذكور تقلصت بشكل جوهري بعد أن خُفضت من 3 سنوات إلى 32 شهرًا عام 2015، حيث أصبحت 30 شهرًا، الأمر الذي يقلص الفجوة بين مدة خدمة الإناث والذكور، فالإناث يخدمن 24 شهرًا".

وتابعت: "الجيش حذر المجندين في مكاتب التجنيد، بأنه في حال تم تعديل القانون فإن ذلك سيسري عليهم أيضا".

وقالت القناة إن قانون تقليص الخدمة الإلزامية ينطبق كذلك على النساء اللاتي يتطوعن للتجنيد في وظائف خاصة بالرجال، لأن مدة تجنيدهن ستصبح مثل مدة تجنيد الرجال.