اعتقال سويديين اثنين في إيران

اعتقلت إيران، اليوم الأربعاء، مواطنين سويديين اثنين في إطار حملة على شبكة دولية لتهريب المخدرات.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن "الشرطة ضبطت كمية كبيرة من المخدرات المركبة".

وقالت الوكالة دون أن تورد مزيدا من التفاصيل: "في إطار مكافحة إيران لتهريب المخدرات، تم اعتقال أعضاء شبكة دولية لتهريب المخدرات ومن بينهم مواطنان سويديان".

وأضافت: "كمية كبيرة من المخدرات المضبوطة مع هذه الشبكة كانت مخدرات مركبة خطيرة".