دبلوماسي إيراني: السعودية تريد التفاوض مع طهران

قال دانائي فر، سفير إيران السابق لدى العراق، إن طهران على استعداد للتفاوض والتوصل إلى اتفاق مع السعودية.

وأكد فر في حوار خاص مع وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية: "السعودية تريد التواصل معنا أيضا، لكنها لا تستطيع أن تأخذ زمام المبادرة".

وزعم فر أن "الرياض لا تستطيع اتخاذ خطوات في هذا المجال لأن الولايات المتحدة الامريكية لا تسمح لها بذلك".

وزعم السفير السابق وجود "مشاكل داخلية في السعودية وقضايا إقليمية تفتقر إلى القدرة على الحل من خلال الحوار والتفاهم".

وقال فر إن "للسعودية تأثيرات دينية في العالم الإسلامي لا يمكن انكارها، والسعودية دولة لديها موارد مالية كبيرة، وتأثيرها على صندوق النقد الدولي، واحتياطي العملات الأجنبية، وكمية وقدرة إنتاج النفط، والعلاقات الدولية وسياستها الخارجية النشطة مع دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة، مكونات قوة للرياض لا يمكن إنكارها".

وتابع: "السعوديون حاولوا السيطرة على الدول المجاورة، مثل العراق واليمن".